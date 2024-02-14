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Россия попросила ЕС усилить контроль за розами из Эквадора и Нидерландов

Россельхознадзор призвал ЕС усилить контроль за розами из Эквадора и Нидерландов

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Depositphotos

Россельхознадзор попросил компетентные органы стран Европейского союза усилить контроль за поставляемыми в Российскую Федерацию розами из Эквадора и Нидерландов из-за многочисленных нарушений фитосанитарных требований при поставках этих цветов. Об этом заявили в ведомстве, сообщает РИА Новости.

Там рассказали, что Россельхознадзор обратился в компетентные органы государств ЕС, чтобы предотвратить занос и распространение карантинных объектов с зараженными цветами в преддверии предпраздничных сезонных весенних поступлений.

По информации ведомства, за первые месяцы нынешнего года обнаружения карантинных объектов в эквадорских и нидерландских розах, сертифицированных государственными ведомствами европейских стран, приняли системный характер.

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