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Польша создала «летучие бригады» для контроля транзита продовольствия с Украины

Польша создала бригады для контроля транзита украинского продовольствия

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Yan Dobronosov/Reuters

Польша ужесточила контроль за транзитом украинских продовольственных товаров через свою территорию и организовала специальные «летучие бригады» для этой цели. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак в интервью Польскому телевидению.

«Сегодня у нас усиленная деятельность Национальной налоговой администрации и Инспекции автодорожного транспорта. У нас есть две летучие бригады Инспекции автодорожного транспорта, которые созданы для того, чтобы реагировать на информации от польских фермеров, что данные товары перевозятся по территории страны, должны из страны выехать, но есть серьезное подозрение, что они останутся», — отметил представитель европейской страны.

Он подчеркнул, что лично контролирует пломбирование грузов с украинскими товарами на границе.

В пятницу начался общенациональный протест фермеров в Польше. Они блокировали дороги и въезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на пункте пропуска Дорохуск.

Отношения между Польшей и Украиной осложнились после того, как на провоз украинского зерна было введено эмбарго. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрия и Польша продлили запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в Всемирную торговую организацию. Сейчас украинское зерно в Польшу разрешено ввозить только для транзита в третьи страны.

До этого в Европе назвали огромной ошибкой либерализацию импорта с Украины.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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