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Посол в США оценил дискуссии об изъятии заблокированных активов РФ

Посол Антонов: в США активизировались дискуссии об изъятии российских активов

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Максим Блинов/РИА Новости

Дискуссии, касающиеся конфискации заблокированных государственных резервов РФ, активизировались в США из-за неспособности местных властей объяснить налогоплательщикам необходимость направлять их средства на помощь Украине. Об этом сообщил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, заявление которого опубликовано в официальном Telegram-канале возглавляемого им дипломатического представительства.

Таким образом посол прокомментировал высказывания американских экспертов о неожиданно высоких темпах роста российской экономики, а также маленькой эффективности санкций. Как сказал Антонов, из-за этого стала очевидна «агония» западных стран при попытках найти способ побольнее ударить по РФ.

«Столкнувшись со сложностями в объяснении рядовым гражданам, почему деньги простых налогоплательщиков должны идти на финансирование киевского режима, а не решение внутренних проблем, в США активизировались с дискуссиями об отъеме наших заблокированных госрезервов», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что вне зависимости от «псевдоправовых обоснований» юридическая сила изъятия замороженных активов РФ будет ничтожна. Посол назвал подобные действия «откровенным грабежом», который не может быть одобрен международным сообществом.

Более того, по словам Антонова, желание американского руководства поставить под вопрос неприкосновенность суверенных российских резервов может привести к подрыву западной финансовой модели.

Ранее в МВФ прокомментировали идею о конфискации заблокированных активов РФ.

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