В ЦБ сообщили о миллиардных хищениях кибермошенников у клиентов банков

Кибермошенники похитили у клиентов российских банков в прошлом году рекордные 15,8 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка.

«Тем не менее злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций (на 33% больше, чем в 2022 году) и украсть 15,8 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В прошлом году банки отразили 34,8 млн попыток кибермошенников похитить деньги у клиентов. Потери клиентов банков увеличились в результате на 11,5%. Примерно на столько же вырос объем переводов по банковским картам.

Ранее аналитики медиахолдинга Rambler&Co, изучившие отношение российских пользователей к вопросам кибербезопасности, выяснили, что сегодня лишь каждый десятый россиянин не следит за своими персональными данными. Большая часть жителей страны заботятся о безопасности своих личных данных в интернете и не оставляют их на сомнительных ресурсах. Согласно опросу, 44% респондентов придают большое значение безопасности персональных данных, 35% вводят их только на проверенных сайтах, 11% следят исключительно за номерами карт и счетов.

Ранее киберэксперт Курочкин оценил эффективность нейросети для распознавания мошенников.