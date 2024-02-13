Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ЦБ сообщили о миллиардных хищениях кибермошенников у клиентов банков

ЦБ: кибермошенники похитили у клиентов в 2023 году рекордные 15,8 млрд рублей

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Кибермошенники похитили у клиентов российских банков в прошлом году рекордные 15,8 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка.

«Тем не менее злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций (на 33% больше, чем в 2022 году) и украсть 15,8 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В прошлом году банки отразили 34,8 млн попыток кибермошенников похитить деньги у клиентов. Потери клиентов банков увеличились в результате на 11,5%. Примерно на столько же вырос объем переводов по банковским картам.

Ранее аналитики медиахолдинга Rambler&Co, изучившие отношение российских пользователей к вопросам кибербезопасности, выяснили, что сегодня лишь каждый десятый россиянин не следит за своими персональными данными. Большая часть жителей страны заботятся о безопасности своих личных данных в интернете и не оставляют их на сомнительных ресурсах. Согласно опросу, 44% респондентов придают большое значение безопасности персональных данных, 35% вводят их только на проверенных сайтах, 11% следят исключительно за номерами карт и счетов.

Ранее киберэксперт Курочкин оценил эффективность нейросети для распознавания мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами