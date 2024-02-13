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Финляндия намерена принять более жесткие меры экономии

Премьер Финляндии Орпо заявил о планах по ужесточению экономии

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Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

В Финляндии правительство намеренно принять еще более жесткие меры экономии, чтобы стабилизировать государственные финансы. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время выступления в парламенте страны, передает «Прайм».

По словам Орпо, несмотря на уже принятые меры, Финляндия все еще находится «в долгах». Премьер отметил, что изначально правительство считало достаточными шаги, предусмотренные в программе кабинета министров. Однако это оказалось не так.

В то же время финский премьер подчеркнул, что страна должна продолжать оказывать финансовую поддержку Украине.

В начале февраля стало известно, что Финляндия направит Украине 22-й пакет военной помощи на сумму около €190 млн. Решение было принято президентом страны по предложению правительства. Финские власти подчеркнули необходимость поддержки Украины в долгосрочной перспективе и начали разрабатывать соответствующий план.

Финляндия уже оказала помощь Украине на €1,8 млрд, но подробности о сроках и способе доставки нового транша не раскрываются из соображений безопасности.

До этого стало известно, как антироссийские санкции сказались на экономике Латвии.

Ранее эксперт назвал новый «взрывоопасный» регион.

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