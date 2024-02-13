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Аналитики МЭА спрогнозировали замедление темпов роста мирового спроса на нефть в 2024 году

В МЭА спрогнозировали замедление роста мирового спроса на нефть в 2024 году

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Максим Богодвид/РИА Новости

Мировой спрос на нефть в этом году будет расти гораздо более слабыми темпами, чем в 2023-м. Такой прогноз Bloomberg TV озвучил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

В текущем году спрос на энергоноситель может вырасти на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с), считает эксперт. По итогам 2023 года спрос увеличился на 2,25 б/с, говорилось в январском отчете МЭА.

«В отсутствие крупных геополитических потрясений или экстремальных погодных явлений мы можем ожидать довольно комфортной ситуации на нефтяном рынке и умеренного движения цен в течение 2024 года», — заявил Бироль.

Он также предупредил, что дальнейшее сокращение добычи странами ОПЕК+ может спровоцировать скачок цен и ускорить инфляцию.

Накануне сообщалось, что спрос в ЕС поднял цены западноафриканской нефти. Европейские НПЗ скупают нефть на фоне дефицита дизтоплива.

Ранее страны ОПЕК+ резко сократили добычу нефти на фоне событий в Ливии.

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