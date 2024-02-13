Названы последствия возможного выхода Германии из Евросоюза

Если Германия решит выйти из ЕС, в Европу вернется эпоха независимых государств, пишет обозреватель Al Arabiya Эмиль Амин.

В январе сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что ФРГ может выйти из Евросоюза в случае победы АдГ на выборах.

«Если нам не удастся восстановить суверенитет государств-членов ЕС, мы должны оставить решение на усмотрение народа, как это сделала Великобритания», — отметила Вайдель.

По мнению Амина, ждать развития британского сценария в Германии осталось недолго. Выборы в ФРГ пройдут в 2025 году. Согласно опросам, АдГ уже несколько месяцев занимает второе место в стране (22%), опережая Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца, и проигрывает только консерваторам.

Накануне в Германии ответили на призыв АдГ к выходу из Евросоюза.

Ранее в ФРГ начали обсуждать запрет партии «Альтернативы для Германии».