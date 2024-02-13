В России хотят снизить лимит беспошлинных покупок в интернет-магазинах

На прошлой неделе в России обсудили вопрос о снижении лимита беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, 7 февраля состоялось межведомственное совещание, где рассматривались различные варианты изменения действующей нормы. Среди предложений прозвучали: сохранение порога в €1000, как сейчас; снижение до €500 или €200; полная отмена лимита с последующим введением пошлины.

До 2019 года лимит беспошлинного ввоза для физических лиц в странах ЕАЭС составлял €1000 и 31 кг в месяц на человека. Затем его постепенно снижали – сначала до €500, а с 2020 года – до €200. Однако в апреле 2023-го в рамках мер поддержки экономики лимит был возвращен к €1000. Это решение несколько раз продлевалось и действует до 31 марта 2024 года.

По данным источников РБК, за сохранение существующего лимита в €1000 выступают Торгово-промышленная палата, ФАС, крупнейшие маркетплейсы и логистические компании. Минпромторг настаивает на снижении до €500, а Минфин и ФТС – до €200.

В Минфине и ФТС считают, что окончательное решение будет принимать правительство. Представители логистических компаний и маркетплейсов подчеркивают, что снижение лимита негативно отразится на покупателях из-за роста цен на импортные товары.

В Евразийской экономической комиссии отметили, что официальных обращений от России о продлении лимита €1000 пока не поступало. Для этого нужен консенсус всех пяти стран ЕАЭС.

До этого в России рассмотрели возможность связки пошлин с мировыми ценами.

Ранее кабмин продлил запрет на вывоз из РФ части товаров