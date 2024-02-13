Россия стала лидером по иностранным инвестициям в экономику Ирана

Россия по итогам 2023 года стала лидером по объему иностранных инвестиций в экономику Ирана. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.

«Российские энергетические компании успешно работают на иранском рынке... Это как раз иллюстрация реального уровня наших отношений», — заявил российский дипломат.

Годом ранее Россия также была признана одним из ключевых зарубежных инвесторов в экономику исламской республики.

Ранее стало известно, что Москва и Тегеран ведут переговоры о создании энергомоста Россия — Закавказье — Иран. Предполагается, что мост позволит поставлять энергию в обе стороны в момент пиковых нагрузок.

До этого сообщалось, что Россия и Иран готовят соглашение о взаимном признании университетских дипломов.

Ранее стало известно о планах РФ, Ирана и Казахстана обсудить создание общей линии связи.