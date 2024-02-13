Британцы рискуют остаться без чая

В Британии может образоваться дефицит чая из-за конфликта в Красном море. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на основных британских импортеров.

«Мы столкнулись с проблемами с поставками, которые затрагивают предложение черного чая в рамках всей страны. Мы приносим извинения за любые неудобства и надеемся, что полноценное снабжение скоро восстановится», — указано в объявлении в одном из супермаркетов сети Sainsbury's.

Позднее представители сети супермаркетов подтвердили, что проблемы возникли повсеместно. По данным издания, пока ситуация с нехваткой чая оценивается как временные перебои, которые могут быть быстро восполнены. Однако существует также вероятность усугубления дефицита.

Британия закупает чай, в основном, в Кении и Индии, и поставки обычно идут через Красное море. Из-за конфликта с хуситами в Йемене, британские и другие западные суда с товарами идут вокруг мыса Доброй Надежды и вдоль Западной Африки, что значительно удлиняет маршрут.

До этого каждый восьмой производитель в Британии пострадал от кризиса в Красном море.

Ранее в судоходно-логистической корпорации Maersk предупредили об экономических последствиях перебоев в судоходстве в Красном море.