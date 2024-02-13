В Минфине прокомментировали санкции против российских алмазов

Санкции против российских алмазов не смогут существенно повлиять на внутренний рынок. Об этом в эфире »Россия 24» заявил замдиректора департамента государственного регулирования отрасли драгметаллов и драгоценных камней Минфина РФ Евгений Сидин.

«Ограничения, которые пытаются страны большой семерки ввести, не окажут существенное влияние на внутренний рынок, потому что Россия неоднократно подтвердила стойкость своей системы, и у нас большой запас прочности. Инструменты для минимизации этих [санкционных] последствий всегда имеются», — пояснил Сидин.

До этого директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявил, что введенные Евросоюзом санкции против российских алмазов больше ударят по Бельгии, а не по РФ, Россия же при подготовке ответных мер руководствуется обеспечением своих интересов.

Запрет стран G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны Европейского союза из Российской Федерации вступил в силу 1 января.

Ранее в МИД назвали воровством возможное использование Западом «замороженных» активов РФ.