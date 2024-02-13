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В России планируют начать штрафовать авиакомпании за неверные данные о билетах

«Известия»: авиакомпании в РФ будут штрафовать за неверную информацию о билетах

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Shutterstock

Российские авиакомпании могут начать получать штрафы за размещение недостоверной информации о бронировании билетов в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Об этом пишут «Известия», которые ссылаются на законопроект, разрабатываемый Минтрансом.

Как уточнили журналистам в ведомстве, поводом для внесения изменений в КоАП стала необходимость контролировать выполнение компаниями требований Воздушного кодекса РФ, согласно которым в АИС ОВП должна быть размещена информация об условиях договора конкретной воздушной перевозки.

Внести законопроект на рассмотрение Госдумы в Минтрансе планируют осенью 2024 года.

До этого сообщалось, что Министерство транспорта разрабатывает новую систему финансирования реконструкции региональных аэродромов в период с 2025 по 2030 год через новый сбор с авиакомпаний.

Ранее политолог Кирилл Котов рассказал, как правительство поддерживает отечественную гражданскую авиацию.

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