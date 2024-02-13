В ЕС предложили ввести санкции против компаний Китая за сотрудничество с Россией

Европейский союз впервые планирует ввести санкции против компаний Китая и других стран, включая Турцию, Индию и Сербию, за то, что они якобы помогают России обходить западные санкции и покупать товары двойного назначения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов в Брюсселе.

Как отмечает издание, с тех пор, как председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин заявили о «безграничной дружбе» между их странами, начали появляться сведения о том, как Пекин помогает Москве проводить спецоперацию на Украине.

ЕС сейчас готовится ввести санкции против четырех китайских компаний, которые, предположительно, помогают России покупать европейские товары двойного назначения, говорится в статье.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Европейский союз предложил новые торговые ограничения примерно для двух десятков фирм, в том числе трех базирующихся в Китае, «обвиняемых в поддержке военных усилий России на Украине».

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Запад смелее использовать активы РФ.