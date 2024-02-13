Москва и Тегеран договариваются о создании энергомоста Россия-Закавказье-Иран

Заинтересованные стороны ведут переговоры по созданию энергомоста Россия-Закавказье-Иран. Об этом сообщил посол России в Иране Алексей Дедов, передают РИА Новости.

Дипломат уточнил, что через него электроэнергия будет поставляться в обе стороны в момент пиковых нагрузок.

«Еще один проект, по которому идут переговоры, — это создание энергомоста Россия-Закавказье-Иран», — отметил Дедов.

Он обратил внимание, что обмен и транспортировка электроэнергии будет происходить между Россией, Арменией, Азербайджаном и Ираном.

До этого стало известно, что глава МИД Ирана прибудет в Москву для обсуждения совместных энергетических проектов с РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Она отметила, что возобновление отношений между Ираном способствовало оздоровлению обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее Путин переговорил с президентом Ирана Раиси.