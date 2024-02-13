Стало известно, куда поедут россияне на 14 февраля

Почти половина — 43% — всех бронирований в отелях за рубежом на 10-18 февраля 2024 года приходится на курортные страны. При этом спрос российских туристов на такие направления за год вырос более чем на треть. К таким выводам пришли специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru. Исследование есть у «Газеты.Ru».

Самыми популярными курортными направлениями для празднования Дня всех влюбленных стали Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Шри-Ланка, Филиппины, Индонезия, Индия, Малайзия, Египет и Мальдивы.

Примечательно, что по некоторым курортным направлениям специалисты отмечают особенно высокий рост числа бронирований: спрос на размещение во Вьетнаме вырос в четыре раза, на Шри-Ланке — в два раза, на Филиппинах – на 68%, в Таиланде – на 46%, в ОАЭ – на 54%.

Среди экскурсионных направлений, востребованных для путешествий на День святого Валентина, выделяются страны СНГ: интерес к Грузии вырос в два раза, к Азербайджану — на 82%, к Белоруссии – на 43%, к Казахстану — на 40%.

Средняя стоимость забронированной ночи на 14 февраля в отелях за рубежом составляет 8 900 рублей. Средний чек – 48 700 рублей за пять ночей.

Самые дорогие бронирования туристы совершают в отелях на Мальдивских островах – 38 700 рублей за ночь, в Маврикии – 23 500 рублей, в ОАЭ – 16 800 рублей, а также во Франции – 15 300 рублей, в Китае и Италии – по 11 300 рублей, на Шри-Ланке – 10 600 рублей.

До 10 000 рублей обходятся бронирования на Филиппинах – 9 600 рублей за ночь, в Египте – 8 600 рублей, в Индонезии и Вьетнаме – по 8 200 рублей, а также в Азербайджане – 7 500 рублей, в Таиланде – 7 200 рублей, в Грузии – 6 900 рублей, в Турции – 6 500 рублей.

Более бюджетное размещение туристы выбирают в Индии – 6 100 рублей за ночь, а также в странах СНГ: в Казахстане – 5 800 рублей, в Армении – 5 200 рублей, в Белоруссии – 5 050 рублей.

За рубежом российские туристы чаще всего выбирают отели четыре звезды – на них приходится 29% бронирований, три звезды – 28%, отели без звезд – 14%. Пятизвездочным гостиницам отдают предпочтение в 11% случаев, апартаментам – в 9%, двухзвездочным отелям – в 5%, хостелам – в 3%.

В поездках по России туристы отдают предпочтение Москве, Санкт-Петербургу, Эсто-Садку, Иркутску, Сочи, Казани, Архызу, Мурманску, Красной Поляне и Калининграду. В среднем отдых на одну ночь с 10 по 18 февраля в российских объектах размещения обходится туристам в 5 100 рублей – на 19% выше, чем в прошлом году (4 300 рублей).

Сервис провел исследование в феврале 2024 года.

Ранее стало известно, куда россияне планируют поехать на 23 Февраля и 8 марта.