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В РФ заявили о блокировках российских платежей в Турции в ручном режиме

В России заявили об отсутствии автоматической блокировки платежей в Турции

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Global Look Press

Президент Ассоциации «Российско-турецкий диалог», партнер адвокатского бюро NSP Арсен Аюпов рассказал РБК, что в Турции нет автоматической блокировки российских платежей.

По его словам, турецкие банки проводят блокировку платежей российских компаний в ручном режиме. Аюлов подчеркнул, что случаи блокировки не единичные, их количество увеличилось в 2024 году.

«Пишут ... рекомендательное письмо, очень вежливое и аккуратное, что в силу сложившихся обстоятельств мы вам хотели предложить пока закрыть счет в нашем банке. Они дают время, как правило, на вывод средств и на другие организационные моменты», — пояснил эксперт.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник в турецком банковском секторе сообщало, что в Турции эксперты изучают российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) во избежание возможных рисков.

Ранее Турция нашла решение проблемы денежных переводов из России.

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