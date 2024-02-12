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В МВФ положительно оценили состояние российской экономики

Замглавы МВФ Гопинат: экономика России развивается лучше, чем ожидалось

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Yuri Gripas/Reuters

Экономика России сейчас твердо стоит на «территории позитивного роста». С таким заявлением выступила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в беседе с журналом Foreign Policy.

«Экономический рост России оказался сильнее, чем мы ожидали», — подтвердила она.

По мнению Гопинат, Москва справляется даже лучше, чем ранее прогнозировали в фонде. Хотя в 2023 году в адрес организации поступала критика из-за якобы завышенных прогнозов по перспективам роста экономики РФ.

«Теперь все признают, что данные цифры являются актуальными», — констатировала первый замглавы фонда.

Накануне Нового года МВФ улучшил прогноз по темпам роста российской экономики в 2024 году до 2,6%. Прогноз роста российской экономики в 2025 году также повысили с 1% до 1,1%.

Ранее Минэкономразвития отреагировало на повышение МВФ прогноза роста ВВП России.

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