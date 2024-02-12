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МВФ приступит к пересмотру финпрограммы для Украины

МВФ: фонд проанализирует бюджет, резервы и реформы Киева

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РИА «Новости»/Depositphotos

Международный валютный фонд (МВФ) весной 2023 года приступит к третьему пересмотру программы расширенного финансирования для Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы миссии МВФ в этой стране Гэвин Грей.

По его словам, фонд будет оценивать результаты украинских властей по состоянию на конец декабря прошлого года. В частности, МВФ проанализирует исполнение бюджета, уровень международных резервов и проведение Киевом реформ.

Грей отметил, что отдельное внимание будет уделено закону о Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Фонд проверит его соответствие требованиям программы финансирования. Также МВФ оценит введение Украиной национальной стратегии доходов для наращивания внутренних источников бюджета.

В марте 2023 года МВФ утвердил для Украины четырехлетнюю программу финансовой помощи на сумму $15,6 млрд. Первый транш в размере $2,7 млрд Киев получил в апреле, а в июне — еще $890 млн.

До этого стало известно, что Украина разрабатывает план на случай, если помощь США прекратится.

Ранее в МВФ спрогнозировали ситуацию на Украине при остановке западного финансирования.

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