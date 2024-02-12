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Спрос в Европе поднял цены западноафриканской нефти

Bloomberg:европейские НПЗ активно покупают нефть на фоне дефицита дизтоплива

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Kin Cheung/AP

Цены на нефть в Западной Африке и Северном море растут на фоне увеличения спроса со стороны европейских НПЗ. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным трейдеров, премии к международному бенчмарку Brent для поставок в марте из Западной Африки и Северного моря увеличились более чем на $1 за баррель по сравнению с месяцем ранее.

Основной причиной называют дефицит дизельного топлива в Европе и срыв поставок с Ближнего Востока из-за нападений хуситов в Красном море. Это вынуждает европейские НПЗ покупать больше нефти поблизости от дома.

«Рынок осознал, что перебои в Красном море действительно нарушают физические потоки, и Европе нужно больше нефти, чем есть сейчас», — пояснил аналитик Kpler Виктор Катона.

По данным издания, премия европейских переработчиков за производство дизтоплива достигла максимума за 4 месяца и составляет $32,88 за баррель. Это стимулирует НПЗ покупать нефть с высоким выходом дизеля, чтобы максимизировать прибыль.

Компания TotalEnergies активно предлагает покупку нефти WTI Midland, делая ставки почти ежедневно с начала февраля. За это время премия сорта выросла примерно на 50 центов за баррель.

Также поддержку получает сорт Forties из Северного моря на фоне увеличения закупок для НПЗ Грейнджемута в Великобритании. Это связано с ограничением импорта из-за утечки на терминале Финнарт.

Аналитики отмечают, что активный спрос способствует увеличению бэквордации по фьючерсам Brent, указывая на дефицит предложения. Однако эта тенденция может не продлиться долго из-за предстоящего сезона ремонтов на НПЗ.

До этого стало известно, что цены на газ в Европе упали до минимума с июля.

Ранее страны ОПЕК+ резко сократили добычу на фоне событий в Ливии.

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