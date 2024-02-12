Путин поразмышлял о балансе в экономике России

При развитии российской экономики необходимо выдерживать баланс между решением задач, наращиванием инвестиций и сохранением цен на прежнем уровне. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Крайне важно выдерживать баланс. Это баланс между задачами развития, [регулярным] наращиванием инвестиций и кредитования, а также сохранением занятости и обеспечением ценовой стабильности [в стране]», — отметил глава государства.

По его словам, России сейчас нужна именно проактивная, стимулирующая политика в области финансов. Путин пояснил, что это связано с вызовами, которые предстоят стране в ближайшие годы.

Президент заключил, что такая экономическая политика с учетом правила баланса позволит раскрыть индустриальный, аграрный, транспортный и высокотехнологичный потенциал России «на новом уровне».

По данным Минэкономразвития, рост экономики России в 2023 году оказался самым высоким за последние 10 лет. Исключением стал лишь постковидный период.

Всемирный банк в докладе указывал, что ожидаемый рост ВВП России в 2023 году может составить 2,6%. При этом в текущем и следующем годах рост российского ВВП оценивается скромнее — в 1,3% и 0,9% соответственно.

Ранее в России захотели отменить налог на доход с определенных вкладов.