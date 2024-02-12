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Путин отметил высокий потребительский спрос в России

Путин: экономическая активность в РФ в начале года находится на высоком уровне

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Экономическая активность в России в начале года находится на высоком уровне, то же касается и потребительского спроса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщает ТАСС.

«И очень важно, что это позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса», — сказал также Путин.

В начале февраля Путин заявил, что уверен в дальнейшем росте экономики России. По словам российского президента, экономика РФ стала крупнейшей в Европе.

Глава государства также отметил, что основой успеха России является поддержка российского общества.

До этого стало известно, что у россиян стало больше «свободных денег». Индекс «свободных денег» (разница между доходами россиян и тратами на необходимые товары и услуги) в конце 2023 года сократился на 24 процентных пункта, до 57%. Однако в декабре 2022 года он был на уровне 51%.

Ранее Россия установила рекорды торговли с дружественными странами.

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