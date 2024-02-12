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Путин потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции

Путин потребовал уделить внимание сдерживанию инфляции

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время совещания потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию», — отметил глава государства.

Он отметил, что на конец января текущего года инфляция составила 7,2% в годовом выражении.

По его словам, по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, «то есть наметилось снижение инфляции».

Глава государства предложил обсудить дальнейшие планы по укреплению экономики России в целом, в том числе в горизонте до 2030 года.

Также Путин заявил, что рост экономики России превысил среднемировые темпы.

До этого стало известно, что в декабре 2023 года и январе 2024-го текущие темпы роста потребительских цен в России заметно замедлились. Тем не менее они по-прежнему существенно превышают порог в 4% в годовом исчислении, сообщил Центральный банк РФ. Эксперты ЦБ подчеркивают, что аналитические индикаторы динамики цен в целом «указывают на некоторое ослабление устойчивого инфляционного давления».

Ранее сообщалось, что эксперты ждут сохранения ключевой ставки ЦБ.

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