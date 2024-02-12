Путин потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции

Президент России Владимир Путин во время совещания потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию», — отметил глава государства.

Он отметил, что на конец января текущего года инфляция составила 7,2% в годовом выражении.

По его словам, по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, «то есть наметилось снижение инфляции».

Глава государства предложил обсудить дальнейшие планы по укреплению экономики России в целом, в том числе в горизонте до 2030 года.

Также Путин заявил, что рост экономики России превысил среднемировые темпы.

До этого стало известно, что в декабре 2023 года и январе 2024-го текущие темпы роста потребительских цен в России заметно замедлились. Тем не менее они по-прежнему существенно превышают порог в 4% в годовом исчислении, сообщил Центральный банк РФ. Эксперты ЦБ подчеркивают, что аналитические индикаторы динамики цен в целом «указывают на некоторое ослабление устойчивого инфляционного давления».

Ранее сообщалось, что эксперты ждут сохранения ключевой ставки ЦБ.