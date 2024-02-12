Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России зафиксировали рост онлайн-торговли

АКИТ: объем онлайн-продаж в РФ в 2023 году увеличился на 28% до 6,4 трлн рублей

close
100%
Depositphotos

Объем онлайн-торговли в России в 2023 году вырос на 28% по сравнению с предыдущим годом и составил 6,4 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС cо ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В общей сложности на продажи отечественных интернет-магазинов пришлось 6,2 трлн рублей (96,9%), доля трансграничной торговли составила 197 млрд рублей (3,1%).

Самыми востребованными в онлайн-торговле остаются цифровая и бытовая техника (18%), мебель и товары для дома (15,4%), одежда и обувь (14,6%). На продукты питания приходится 11% интернет-продаж.

Более половины всех онлайн-покупок обеспечивают 10 регионов России. Лидеры - Москва (17,7%), Московская и Ленинградская области. Доля Москвы и Подмосковья при этом снижается.

В АКИТ отмечают, что ключевым драйвером роста электронной коммерции являются российские регионы, где онлайн-продажи растут темпами свыше 40% в год.

До этого стало известно, что россияне стали чаще сталкиваться с мошенниками в интернет-магазинах.

Ранее в Госдуме нашли замену слову «маркетплейс».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами