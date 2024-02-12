В России зафиксировали рост онлайн-торговли

Объем онлайн-торговли в России в 2023 году вырос на 28% по сравнению с предыдущим годом и составил 6,4 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС cо ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В общей сложности на продажи отечественных интернет-магазинов пришлось 6,2 трлн рублей (96,9%), доля трансграничной торговли составила 197 млрд рублей (3,1%).

Самыми востребованными в онлайн-торговле остаются цифровая и бытовая техника (18%), мебель и товары для дома (15,4%), одежда и обувь (14,6%). На продукты питания приходится 11% интернет-продаж.

Более половины всех онлайн-покупок обеспечивают 10 регионов России. Лидеры - Москва (17,7%), Московская и Ленинградская области. Доля Москвы и Подмосковья при этом снижается.

В АКИТ отмечают, что ключевым драйвером роста электронной коммерции являются российские регионы, где онлайн-продажи растут темпами свыше 40% в год.

До этого стало известно, что россияне стали чаще сталкиваться с мошенниками в интернет-магазинах.

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