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Россия ужесточит импорт автомобилей через зону ЕАЭС

Правительство России ужесточит импорт автомобилей через страны ЕАЭС

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Global Look Press

Правительство России намерено ужесточить контроль за начислением таможенных платежей при импорте автомобилей через страны Евразийский экономический союза (ЕАЭС). Соответствующее поручение дал Евразийскому межправительственному совету премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает газета «Известия».

Причиной такому решению послужило частое занижение стоимости машин и применение разных «серых» схем поставок из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Участникам ЕАЭС предлагают до 1 апреля текущего года создать общий механизм контроля и возможность дополнительного начисления таможенных пошлин.

Авторы документа утверждают, что сложившаяся ситуация с начислением таможенных платежей нивелирует принимаемые в России меры по развитию отечественного автомобилестроения, а также сокращает поступления в федеральный бюджет.

По данным «Автостата», к апрелю 2023-го доля новых автомобилей, импортированных в Россию из Казахстана, составляла 12,6% , из Белоруссии — 3,8%, Киргизии — 3,4%, Армении — 3%.

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