Россия ужесточит импорт автомобилей через зону ЕАЭС

Правительство России намерено ужесточить контроль за начислением таможенных платежей при импорте автомобилей через страны Евразийский экономический союза (ЕАЭС). Соответствующее поручение дал Евразийскому межправительственному совету премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает газета «Известия».

Причиной такому решению послужило частое занижение стоимости машин и применение разных «серых» схем поставок из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Участникам ЕАЭС предлагают до 1 апреля текущего года создать общий механизм контроля и возможность дополнительного начисления таможенных пошлин.

Авторы документа утверждают, что сложившаяся ситуация с начислением таможенных платежей нивелирует принимаемые в России меры по развитию отечественного автомобилестроения, а также сокращает поступления в федеральный бюджет.

По данным «Автостата», к апрелю 2023-го доля новых автомобилей, импортированных в Россию из Казахстана, составляла 12,6% , из Белоруссии — 3,8%, Киргизии — 3,4%, Армении — 3%.

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