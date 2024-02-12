Проблемы с расчетами между РФ и Турцией привели к падению лиры

Отказ турецких банков от отношений с российскими кредитными организациями привел к падению турецкой национальной валюты на рынке в РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, за январь объем торгов лирой составил 13,9 млрд руб., что почти в четыре раза меньше результата декабря. При этом общая активность на рынке валют из-за большого количества выходных дней снизилась лишь на четверть.

Отмечается, что ситуация в отношениях кредитных организаций двух стран продолжает ухудшаться, а вместе с ней и ликвидность турецкой валютой. Участники рынка надеются на решение проблемы по итогам поездки президента России Владимира Путина в Турцию.

До этого сообщалось, что онлайн-сервис по продаже цифровых копий компьютерных игр Steam c 20 ноября 2023 года перестанет работать с турецкой лирой и аргентинским песо.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что турецкая лира прекратила падение и вскоре может укрепиться.

Ранее турецкая лира упала до исторического минимума.