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Проблемы с расчетами между РФ и Турцией привели к падению лиры

«Коммерсантъ»: объем торгов турецкой лирой снизился за месяц вчетверо

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Отказ турецких банков от отношений с российскими кредитными организациями привел к падению турецкой национальной валюты на рынке в РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, за январь объем торгов лирой составил 13,9 млрд руб., что почти в четыре раза меньше результата декабря. При этом общая активность на рынке валют из-за большого количества выходных дней снизилась лишь на четверть.

Отмечается, что ситуация в отношениях кредитных организаций двух стран продолжает ухудшаться, а вместе с ней и ликвидность турецкой валютой. Участники рынка надеются на решение проблемы по итогам поездки президента России Владимира Путина в Турцию.

До этого сообщалось, что онлайн-сервис по продаже цифровых копий компьютерных игр Steam c 20 ноября 2023 года перестанет работать с турецкой лирой и аргентинским песо.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что турецкая лира прекратила падение и вскоре может укрепиться.

Ранее турецкая лира упала до исторического минимума.

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