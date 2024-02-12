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Россия поднялась в рейтинге по валютным резервам

«Известия»: Россия поднялась на шестое место по объему валютных резервов в мире

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Depositphotos

Российская Федерация теперь занимает шестое место по объему валютных резервов в мире. РФ сместила Саудовскую Аравию, которая опустилась на седьмую строчку соответствующего рейтинга, пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

По информации издания, валютные резервы России по итогам 2023 года составили $442 млрд. Выше РФ в этом рейтинге находятся КНР ($3,3 трлн), Япония ($1,2 трлн), Швейцария ($755 млрд), Индия ($574 млрд) и Тайвань ($564 млрд). Валютные резервы Саудовской Аравии составляют $439 млрд.

Как отмечают «Известия», в целом по всем запасам (не только валютным, но и золотым) РФ также занимает шестую строчку с показателем $598 млрд.

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов заявил газете, что Россия пополняет валютные резервы за счет юаней. Основные факторы, которые влияют на величину резервов, — нефтегазовые доходы, а также курсовая переоценка валюты и золота, сказал изданию доцент Финансового университета при правительстве РФ Антон Поляков.

До этого сообщалось, что Федеральная таможенная служба зафиксировала существенный рост вывоза золота физическими лицами за пределы России.

Ранее россиянам рассказали, когда покупать доллары.

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