Эксперимент по маркировке консервов начинается в РФ

С понедельника в Российской Федерации начинается эксперимент по маркировке определенных видов консервированных продуктов. Согласно ранее подписанному постановлению правительства РФ, эксперимент будет проводиться до 31 августа 2024 года, пишет «Интерфакс».

В рамках пилотного режима будут маркироваться мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, а также мармелад, фруктовые пюре и желе, как указано в постановлении.

Эксперимент не будет распространяться на консервированные продукты детского питания для детей до 1 года.

Участие в эксперименте является добровольным, и коды маркировки будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции без оплаты.

ООО «Оператор ЦРПТ» выступает оператором эксперимента. По словам руководителя управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлии Кузьминой, основанием для проведения эксперимента стал «разросшийся нелегальный рынок консервов». ЦРПТ приводил данные НИФИ Минфина, согласно которым доля незаконного оборота на рынке консервов составляет от 11 до 40%, в зависимости от продукта.

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