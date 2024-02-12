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Эксперты ждут сохранения ключевой ставки ЦБ

Аналитики прогнозируют сохранение ключевой ставки ЦБ

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Мария Девахина/РИА Новости

На заседании совета директоров Центрального банка России 16 февраля ключевая ставка останется без изменений — на уровне 16% годовых. В этом мнении сошлись все опрошенные эксперты РБК и «Ведомостей» — аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний.

По мнению экспертов, пока у Центробанка не имеется предпосылок для снижения ставки, как и причин для ее увеличения. С середины этого года ЦБ может перейти к смягчению денежно-кредитной политики, причем при благоприятном развитии ситуации это произойдет уже в апреле.

Аналитики считают, что начали проявляться эффекты денежно-кредитной политики. Так, помимо инфляции замедляются потребительские расходы, в потребительском секторе охлаждается кредитование, стабилизировался курс рубля. Однако полноценный эффект от них еще не реализовался, поэтому Центробанк оставит ключевую ставку на нынешнем уровне в 16%. При этом ЦБ может смягчить риторику и дать сигнал о том, что повышенный уровень ключевой ставки будет сохранятся в течение длительного времени.

Ранее сообщалось, что из-за роста инфляции до 7,5% в конце 2023 года и повышения ключевой ставки до 16% россияне стали больше экономить.

15 декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 16%.

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