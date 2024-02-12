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В Белоруссии рассматривают возможность участия в строительстве атомного флота в России

Посол Крутой: Минск может участвовать в строительстве атомного флота в России

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Вера Костамо/РИА «Новости»

Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассматривает возможность участия в программе строительств атомного флота в России. Об этом дипломат рассказал в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

По словам посла, Северный морской путь является важнейшим направлением поставок белорусских экспортных грузов через российские порты. Поэтому в Белоруссии рассматривают возможность участия в программе строительства атомного флота, который будет обеспечивать в сложных погодных условиях навигацию на Севморпути.

Крутой отметил, что когда Минск будем иметь собственный флот, Белоруссия больше не будет зависеть ни от западной инфраструктуры, ни от инфраструктуры недружественных стран. Дипломат подчеркнул, что Белоруссия станет владельцами всей полноценной инфраструктуры и сможет самостоятельно регулировать экономику этих логистических затрат.

Посол пояснил, что достижение такой цели является задачей-максимумом. По мнению Крутого, она будет достигнута в ближайшие два-три года.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация предоставила Белоруссии скидки на осуществление железнодорожных перевозок по коридору Север — Юг и в направлении порта в Санкт-Петербурге.

Ранее в Союзном государстве оценили последствия санкций на АПК.

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