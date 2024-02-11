В МИД рассказали, как Россия готовит ответ на санкции ЕС против алмазов

Введенные Евросоюзом санкции против российских алмазов больше ударят по Бельгии, а не по РФ, Россия же при подготовке ответных мер руководствуется обеспечением своих интересов. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

«Мы при принятии решений об ответных мерах на недружественные шаги неизменно руководствуемся задачами эффективного обеспечения национальных интересов нашей страны и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в целом», — сказал дипломат.

В то же время принятые ЕС санкции больше бьют по самим европейским странам. По словам Студенникова, введение эмбарго против российских драгоценных камней приведет к тому, что Бельгия потеряет статус мирового центра алмазной торговли, и уже сейчас предприниматели говорят о потере трети товарооборота и увольнении тысячи человек. Кроме того, международные банки начали пересматривать кредитную политику в стране.

Запрет стран G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны Европейского союза из Российской Федерации вступил в силу 1 января.

С 1 сентября текущего года страны ЕС также перестанут импортировать синтетические алмазы, обработанные в третьих странах, ювелирные изделия и наручные/карманные часы, изготовленные в третьих странах с использованием алмазов России весом от 0,5 карата.

Ранее в МИД назвали воровством возможное использование Западом «замороженных» активов РФ.