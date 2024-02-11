В МИД заявили о подгонке Западом освоения замороженных активов РФ

Попытки западных стран реализовать заблокированные на Западе российские финактивы похожи на воровство. Об этом заявил директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел России Артем Студенников в беседе с РИА Новости.

«Мы внимательно <...> наблюдаем за потугами представителей коллективного Запада», — рассказал дипломат.

По оценке Студенникова, западные страны любыми способами стараются «подогнать» юридическую базу под проведение процедуры изъятия российских замороженных денежных средств.

«Подобные попытки представляют собой банальное воровство», — утверждает представитель внешнеполитического ведомства.

В публикации отмечается, что такие старания могут спровоцировать пагубные последствия для международного финансового сектора и инвестиционной сферы.

Перед этим Студенников говорил, что Москва понимает, что возвращение ее заблокированных на Западе активов затянется надолго.

Ранее МИД России ответил на вопрос о возможном использовании Западом российских «замороженных» активов, назвав это воровством.