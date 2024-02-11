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В МИД заявили о подгонке Западом освоения замороженных активов РФ

МИД назвал конфискацию замороженных активов РФ на Западе воровством

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Shutterstock

Попытки западных стран реализовать заблокированные на Западе российские финактивы похожи на воровство. Об этом заявил директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел России Артем Студенников в беседе с РИА Новости.

«Мы внимательно <...> наблюдаем за потугами представителей коллективного Запада», — рассказал дипломат.

По оценке Студенникова, западные страны любыми способами стараются «подогнать» юридическую базу под проведение процедуры изъятия российских замороженных денежных средств.

«Подобные попытки представляют собой банальное воровство», — утверждает представитель внешнеполитического ведомства.

В публикации отмечается, что такие старания могут спровоцировать пагубные последствия для международного финансового сектора и инвестиционной сферы.

Перед этим Студенников говорил, что Москва понимает, что возвращение ее заблокированных на Западе активов затянется надолго.

Ранее МИД России ответил на вопрос о возможном использовании Западом российских «замороженных» активов, назвав это воровством.

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