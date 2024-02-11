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Кабмин согласовал единые правила НДС для онлайн-торговли в ЕАЭС

«Прайм» в России утвердили механизм взимания НДС при онлайн-торговле в ЕАЭС

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Владислав Воднев/РИА Новости

Правительство России одобрило механизм взимания НДС при реализации товаров через электронные торговые площадки в рамках Евразийского экономического союза. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на документы кабмина.

Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму, уточняет издание.

Ранее в октябре 2022 года страны ЕАЭС договорились об избежании двойного налогообложения в онлайн-торговле. Теперь налог будет взиматься в стране покупателя, а не продавца, как раньше. Например, если интернет-магазин из Казахстана продает товар покупателю в России, НДС получит российский бюджет.

Это позволит упростить процедуры и исключить двойное налогообложение при трансграничной онлайн-торговле внутри ЕАЭС. Нововведение затронет российские интернет-магазины, работающие на рынках других стран Союза.

Кроме того, кабмин одобрил меры по снижению отчетности для малого бизнеса и упрощению закупок отечественной продукции. Это позволит сократить административную нагрузку на предпринимателей.

До этого Россия установила рекорды торговли с дружественными странами.

Ранее кабмин продлил запрет на вывоз из РФ части товаров.

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