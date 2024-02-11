В Москве предупредили ЕС о последствиях ограничения закупок российского газа

Попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ спровоцируют резкий скачок его стоимости, что станет для ЕС равносильным «выстрелу себе в ногу» решением. С таким заявлением выступил директор первого европейского департамента министерства иностранных дел России Артем Студенников в беседе с РИА Новости

«Все эти потуги равносильны «выстрелу себе в ногу», — полагает он.

По оценке Студенникова, отказ от полноценного партнерства с РФ в сфере энергетики отрицательным образом сказался на промышленном производстве, конкурентоспособности заводов, экспортных возможностях и покупательной способности населения.

«Европе нужен газ», — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что многие европейские энергетические компании продолжают задумываться над газовыми поставками газа из России в качестве одной из возможности диверсификации импорта в условиях усиления зависимости Европы от СПГ Соединенных Штатов.

До этого Студенников говорил, что поставки природного газа из России во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41%.

Ранее сообщалось, сколько нефти и газа Россия экспортировала в 2023 году.