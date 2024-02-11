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В МИД РФ заявили о желании Южной Кореи вернуться на российский рынок

МИД РФ: Южная Корея хочет оставить за собой право вернуться на российский рынок

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Depositphotos

Москва считает важным поддержание открытых каналов связи с Сеулом, так как уверена в желании южнокорейских компаний оставить за собой право вернуться на российский рынок. Об этом заявил директор первого департамента Азии министерства иностранных дел РФ Иван Желоховцев, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что в данный момент российско-южнокорейские отношения «переживают непростые времена». При этом всего несколько лет назад страны развивали сотрудничество «самым конструктивным образом», подчеркнул он.

«Несмотря на серьезные различия в подходах, считаем важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнерами, которые подтвердили аналогичное понимание <...>. В контактах на различных уровнях Республика Корея демонстрирует желание не разрывать наработанные связи с РФ, оставить за собой возможность вернуться на наш перспективный рынок», — уточнил Желоховцев.

Он добавил, что российские власти приветствуют подобный подход Сеула к двусторонним отношениям. Тем не менее Москва намерена делать выводы только на основе конкретных шагов зарубежных партнеров, включая введение экономических санкций.

В частности, дипломат обратил внимание на планы Южной Кореи ввести в действие третий пакет ограничений на экспорт товаров. Ожидается, что он будет принят в феврале текущего года. На этом фоне восстановление взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами зависит именно от Сеула, резюмировал Желоховцев.

Раннее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности оккупировать южнокорейскую территорию.

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