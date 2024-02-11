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Киев отчитался об экспорте через Черное море после срыва зерновой сделки

Украина экспортировала 22 млн тонн грузов по временным коридорам в Черном море

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Nina Lyashonok/AP

Руководитель Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что после открытия украинской стороной в августе прошлого года временных маршрутов для судов в Черном море было перевезено более 20 млн тонн грузов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Министр подчеркнул, что временным маршрутом с августа 2023 года воспользовались более 700 судов. Они выходили из Черноморского и Южного порта, а также из Одессы. Все они периодически подвергаются атакам, отметил он.

До этого Кубраков заявил, что с момента прекращения зерновой сделки в июле прошлого года в стране было повреждено почти 200 объектов портовой инфраструктуры

Также министр рассказал, что через «временные коридоры» в Черном море, появившиеся в августе прошлого года, Украина перевезла более 22 млн тонн грузов.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 17 июля 2023 года сделка прекратила действие.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.

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