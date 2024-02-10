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Небензя высказался о перспективах возобновления зерновой сделки

Небензя: Россия пока не видит предпосылок для возобновления зерновой сделки

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Andrew Kelly/Reuters

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Российская Федерация пока не видит перспектив и предпосылок для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам постпреда, пока все предложения ООН насчет зерновой сделки не носят принципиально нового характера и не способствуют нахождению долгосрочного устойчивого решения.

«Добавленной стоимости» мы в них не видим», — сказал он.

Как отметил дипломат, изначально гуманитарный характер этой черноморской инициативы очень быстро сменился на коммерческий и в результате «вместо оказания помощи наиболее нуждающимся странам она успешно осуществлялась в интересах Киева и бенефициаров из числа благополучных западных государств».

До этого исполнительный директор Центра гуманитарного диалога (CHD) Дэвид Харланд заявил, что вернуться к прежней зерновой сделке по экспорту украинского зерна через черноморские порты не удастся, для этого потребуется новый формат взаимодействия Москвы и Киева.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие.

Ранее Путин заявил о готовности заместить украинское зерно.

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