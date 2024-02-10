Россиянам порекомендовали не «испытывать судьбу» в Турции

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов призвал россиян не «испытывать судьбу» при поездке в страну и заранее приобретать хотя бы самую простую страховку. Такой совет он озвучил в интервью РИА Новости.

Дипломат перечислил несколько случаев, когда россияне приезжали в Турцию, не имея страховки, попадали в непредвиденные ситуации и оказывались в больнице.

«Счет за медицинские услуги, который вынуждены оплачивать родственники, буквально астрономический, и к тому же с каждым днем увеличивается. Неужели стоит так испытывать судьбу?» — заявил Ерхов.

Посол также рекомендовал россиянам уважать законы чужой страны и ее местных жителей и внимательнее следить за своими детьми в путешествиях.

Ранее стало известно, куда россияне планируют поехать на 23 Февраля и 8 Марта.

До этого сообщалось, что турпоток из России в Японию за год вырос в 7 раз. По словам аналитиков, Азия стала регионом, популярность которого в РФ за 2023-й выросла сильнее всего.

Ранее была названа новая дата первого в истории выхода туристов в открытый космос.