Жители КНР могут установить новый рекорд поездок по стране на китайский Новый год

Количество поездок по КНР в период празднования китайского Нового года в 2024-м может достичь рекордных 9 млрд, пишет CNN.

Для многих китайцев этот год знаменует собой возвращение к нормальным путешествиям впервые с начала пандемии Covid-19, отмечает издание. В 2023-м праздник состоялся всего через несколько недель после отмены жестких антиковидных мер, но совпал с волной инфекций, которые осложнили поездки по стране. В результате количество путешествий составило всего 4,7 млрд.

В Китае лунный Новый год называется Праздником весны (Чуньцзе). Традиционно в период праздников рабочие покидают мегаполисы и возвращаются через всю страну домой в небольшие города, поселки и сельские районы, чтобы встретить Новый год с семьей и друзьями.

В 2024-м лунный Новый год выпал на 10 февраля. Празднование продлится до 24 февраля.

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