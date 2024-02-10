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В ГД подготовили проект о запрете рекламы на сайтах иноагентов

Пискарев: проект о полном запрете рекламы на сайтах иноагентов подготовлен

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Нина Зотина/РИА Новости

Законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов подготовлен и находится на согласовании. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов по поручению председателя ГД нами совместно с комитетом по экономической политике подготовлен и сейчас находится на согласовании», — написал Пискарев.

До этого председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума РФ считает необходимым лишить лиц, признанных иностранными агентами, всех источников доходов на территории страны.

1 февраля Роскомнадзор сообщал, что в 2022–2023 годах ведомство наложило более 1 млрд рублей штрафов на иностранных агентов за отсутствие маркировки.

8 февраля председатель Пискарев заявлял, что представители комиссии обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций.

Депутат Госдумы Евгений Федоров также выступил с предложением в 10 раз повышать штрафы иноагентам, в случае, если они уклоняются от оплаты.

Ранее в министерстве юстиции раскрыли число действующих в РФ иностранных агентов.

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