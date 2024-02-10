SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 произвела вывод на орбиту новой партии из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщает компания SpaceX в социальной сети Х.

«Вывод спутников Starlink подтвержден», — следует из сообщения.

Отмечается, что запуск ракеты-носителя произошел в Калифорнии на базе американских Космических сил Ванденберг в субботу в 03:34 по московскому времени. Через час спутники вывели на орбиту.

До этого сообщалось, что космический корабль Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии Axiom-3 компании Axiom Space вернулся с Международной космической станции на Землю спустя почти три недели. В публикации отмечается, что около 8:20 по времени восточного побережья США (16:20 мск) корабль вошел в плотные слои атмосферы, а спустя несколько минут на высоте порядка 5,5 км были выпущены его парашюты. В 8:30 (16:30 мск) было подтверждено, что корабль приводнился в водах Атлантического океана близ американского штата Флорида.

Ранее SpaceX потеряла многоразовую ракету Falcon 9, которая разрушилась при перевозке после успешного возвращения на Землю.