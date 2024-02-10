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На российской бирже подорожали все виды автомобильного топлива

На бирже СПбМТСБ подорожал бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизель

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Мария Девахина/РИА Новости

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла стоимость всех видов автомобильного топлива. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России 9 февраля поднялась на 0,65%, до 45 635 рублей за тонну. До этого марка потеряла около 3% в цене. В то же время бензин Аи-95 подорожал в пятницу на 0,56% — до 55 151 рубля за тонну.

Летнее дизельное топливо за торговый день также подорожало на 0,99%, до 55 325 рублей за тонну. Цена на межсезонное дизтопливо поднялась на 1,67%, до 55 458 рублей за тонну, а на зимнее — на 1,11%, до 57 034 рублей.

До этого генеральный директор АО «Опен Ойл Маркет» Сергей Терешкин прогнозировал, что рост цен на бензин на заправках в России в текущем году ожидается в пределах инфляции, составляющей 4-4,5%.

Газета «Коммерсантъ» также писала, что производство бензина в России в январе 2023 года снизилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,49 млн тонн. В Минэнерго пообещали, что нефтекомпании перенаправят с экспорта недостающий для внутреннего рынка объем топлива.

Ранее ФАС завела 28 дел о завышении цен на топливном рынке.

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