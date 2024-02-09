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Россиянам посоветовали не надеяться на падение цен на новостройки

«Запстрой»: существенного снижения стоимости новостроек в России ждать не стоит

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Ольга Головко/РИА Новости

Вероятность того, что цены на «первичку» в России начнут резко снижаться, очень мала, считает директор по продажам группы компаний «Запстрой» Евгений Бескровный. Его слова приводит «Лента.ру».

Во времена неопределенности граждане стремятся сохранить свои сбережения и часто инвестируют их в недвижимость. При условии роста спроса со стороны покупателей, цены на недвижимость дорожают. По мнению Бескровного, так произойдет и в этот раз.

Стоимость не самых ликвидных объектов потенциально может просесть на 5-10%, рассуждает эксперт. Цены на квартиры в хороших локациях останутся без изменений или продолжат расти, убежден Бескровный.

Накануне в Центробанке РФ отметили резкий рост цен на новостройки и разрыв со вторичным рынком.

До этого стало известно, насколько часто жители Москвы и области брали ипотеку в 2023 году.

Ранее сообщалось, что продавцы «вторичек» в Москве стали охотнее делать скидки покупателям.

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