Названа валюта, которая может прийти на смену доллару

Доллар постепенно теряет статус международного платежного средства. В будущем его может заместить валюта стран БРИКС+, заявили опрошенные ТАСС аналитики.

Преимущество коллективной валюты заключается в том, что залогом ее стабильности выступают сразу несколько крупнейших экономик, а не отдельное государство-лидер, пояснили эксперты.

Перспективу замещения доллара китайским юанем аналитики назвали нереалистичной.

До этого состоялось интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном. В ходе беседы Путин отметил, что на данный момент доля стран БРИКС в мировой экономике превышает долю G7. По мнению президента, подобная динамика в дальнейшем сохранится.

По словам лидера французского движения «Патриоты» Флориана Филиппо, интервью Путина прорвало западную информационную блокаду.

Между тем американская газета Politico посоветовала гражданам США не смотреть интервью президента РФ.

Ранее философ Дугин высказался об интервью Путина Карлсону.