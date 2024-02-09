Регулятор ФРГ объяснил, почему нельзя эксплуатировать «Северный поток — 2»

Эксплуатация газопровода «Северный поток — 2» невозможна из-за остановки его сертификации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя германского регулятора — Федерального сетевого агентства.

«Процесс сертификации был остановлен 16 ноября 2021 года, с тех пор активных действий не предпринимала ни компания Nord Stream 2 AG, ни ее «дочка» Gas for Europe GmbH», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Федеральное сетевое агентство в настоящее время не контактирует с данными компаниями.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что Россия готова поставлять газ в европейские страны по уцелевшей трубе «Северного потока 2», но Германия не хочет открывать его. Глава государства обратил внимание, что хоть «Северный поток 2» и повредили, «но одна труба жива-здорова».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что сигналы со стороны Германии после заявления Путина о том, что Россия готова нарастить поставки газа в Европу, не поступали.

Ранее уровень запасов газа в Европе опустился ниже 69%.