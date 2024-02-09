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Экономист опроверг влияние интервью Путина на курс рубля

Экономист Голубовский: курс рубля зависит исключительно от экономических факторов

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Курс рубля не определяется политическими событиями и зависит исключительно от экономических факторов, заявил аналитик компании «Золотой монетный дом», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. В беседе с телеканалом «360» он предсказал рублю укрепление в конце февраля.

Сегодня на открытии торгов рубль демонстрировал рост, который связали с вышедшим интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Голубовский с этим не согласился.

«Курс рубля определяется сейчас торговлей. Интервью — это политика, торговля никак не будет меняться. C точки зрения влияния на курс, это интервью не влияет на курс никак, ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе», — заявил эксперт.

Наблюдаемые события на финансовом рынке он объяснил ростом цен на нефть, предсказав, что к концу февраля на этом фоне доллар будет стоит 89 рублей.

«Если нефть будет и дальше вот так расти, как сейчас, Brent выше 90 [за баррель], <…> к концу февраля мы получим курс 89 вместо того 90 с полтиной, который есть сейчас», — считает экономист.

По словам Голубовского, у рубля «нет повода» снижаться, но «Такер здесь абсолютно ни при чем».

Напомним, что с ним отчасти согласился инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, отметив в беседе с «Газетой.Ru», что интервью Путина Карлсону отразилось на курсе совсем незначительно. По данным Мосбиржи на 15.15 мск доллар стоит 90,7 рубля, евро – 97,7 рубля.

Инвестстратег накануне спрогнозировал курс доллара на предстоящую неделю.

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