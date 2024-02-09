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Украина разрабатывает план на случай, если помощь США приостановится

Bloomberg: Украина разрабатывает план на случай прекращения помощи США

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РИА «Новости»/Depositphotos

Киев разрабатывает финансовый план, который позволит сохранить финансовую поддержку от МВФ, если США прекратит помогать Украине. Об этом говорится в материале Bloomberg.

По данным агентства, украинские чиновники намерены предложить данный план МВФ во время визита его сотрудников в Киев на будущей неделе.

По словам анонимных источников, план предусматривает гарантии кредитоспособности Украины, которые являются условием для выдачи кредитов Киеву на сумму $15,6 млрд, если помощь США останется заблокированной.

Отмечается, что сотрудники МВФ во главе с руководителем миссии фонда на Украине Гэвином Греем посетят Киев 12 февраля.

До этого в МВФ подсчитали, что Украине потребуется $42 млрд финансовой помощи в 2024 году, при этом около $32 млрд должно поступить от стран-доноров.

Ранее в МВФ спрогнозировали ситуацию на Украине при остановке западного финансирования.

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