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Кипрский банк Hellenic начал закрывать счета россиян

Сотни россиян получили сообщение от кипрского банка Hellenic о закрытии счетов

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Reuters

Кипрский банк Hellenic начал закрывать счета граждан РФ и принадлежащих им компаний. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Main Partner Trust, оказывающая юридические и консалтинговые услуги в республике.

Уведомление получили уже более сотни россиян. При этом причина закрытия счета в письмах не уточняется.

«Речь не идет о налоговых резидентах РФ (такие счета были закрыты еще в прошлом году), а о гражданах РФ с кипрскими документами, проживающими на Кипре», — пишет Main Partner Trust.

Накануне доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили рассказала о трех способах вывести средства из зарубежного банка при блокировке.

До этого россиян призвали не паниковать из-за решения китайского банка Chouzhou остановить расчеты с Россией.

Ранее турецкие банки возобновили расчеты с РФ по ряду категорий товаров.

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