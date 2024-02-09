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В Польше поддержали частичные ограничения на ввоз украинских продуктов

Польша склоняется к частичным ограничениям на ввоз украинской сельхозпродукции

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Shutterstock

В Польше поддерживают введение частичных ограничений на ввоз украинской аграрной продукции. С таким заявлением выступил министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский в эфире радиостанции Polskie Radio.

«Я больше склоняюсь к ограничению, за которым будет вестись наблюдение с тем, чтобы не навредить польскому рынку», — отметил глава ведомства.

Он обратил внимание, что этот вопрос сейчас обсуждается на двусторонних переговорах с Украиной. При этом министр поддержал эмбарго на ввоз сахара и мяса птицы.

До этого замминистра сельского хозяйства Михал Колодзейчак заявил, что польские власти ратуют за расширение списка украинских продовольственных товаров, ввоз которых в страну будет запрещен. По словам чиновника, лично он как можно скорее ввел бы ограничение на экспорт сахара, замороженной малины и яблочного концентрата. Замминистра отметил, что в Киеве его считают «первым врагом» для украинцев.

Ранее в Польше призвали отказаться от малины с Украины из-за плесени.

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