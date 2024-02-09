Россиянам рассказали, что будет с ценами на автомобили в ближайшее время

Падения цен на автомобили в России в ближайшее время ждать не стоит, заявил вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров. Его слова приводит «Ридус».

По словам Осетрова, расходы на транспортировку машин, таможню и налоги слишком высокие. В результате у продавцов не остается возможности подвинуться в цене.

«Какие-то акции, типа зимней резины в подарок и тому подобные несущественные вещи могут быть, но не снижение цен, условно, с пяти до четырех миллионов рублей», — подытожил эксперт.

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