Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что будет с ценами на автомобили в ближайшее время

Автоэксперт Осетров: снижение цен на автомобили в России не предвидится

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Падения цен на автомобили в России в ближайшее время ждать не стоит, заявил вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров. Его слова приводит «Ридус».

По словам Осетрова, расходы на транспортировку машин, таможню и налоги слишком высокие. В результате у продавцов не остается возможности подвинуться в цене.

«Какие-то акции, типа зимней резины в подарок и тому подобные несущественные вещи могут быть, но не снижение цен, условно, с пяти до четырех миллионов рублей», — подытожил эксперт.

Ранее в России зафиксировали рекордный рост продаж КАСКО. Среди основных причин — дефицит комплектующих.

В конце декабря в России назвали самые популярные марки китайских машин.

Ранее сообщалось, что производство автомобилей в России в 2023 году выросло на 16%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами