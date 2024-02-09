В Польше раскрыли подробности переговоров с Украиной об ограничении ввоза продуктов

Польские власти ведут переговоры с Украиной об ограничении ввоза продовольствия. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM.

«<…> переговоры с Украиной <…> имеют целью выработку двусторонних соглашений», — сказал замминистра.

Он подчеркнул, что целью соглашения является введение «очень больших ограничений» при ввозе сельхозпродукции с Украины. По словам Колодзейчака, лично он как можно скорее ввел бы ограничение на экспорт сахара, замороженной малины и яблочного концентрата.

Замминистра отметил, что является одним из особенно нелюбимых Киевом чиновников, «первым врагом» для украинцев.

Накануне в Польше заявили о слишком большом количестве украинской продукции.

Ранее в Польше призвали отказаться от малины с Украины из-за плесени.